 ارتفاع إنتاج «أنجلو أمريكان» من النحاس المكافئ خلال الربع الأخير من العام الماضي - بوابة الشروق
الخميس 23 يناير 2020 12:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع إنتاج «أنجلو أمريكان» من النحاس المكافئ خلال الربع الأخير من العام الماضي

لندن - د ب أ
نشر فى : الخميس 23 يناير 2020 - 12:18 م | آخر تحديث : الخميس 23 يناير 2020 - 12:18 م

أعلنت شركة التعدين البريطانية "أنجلو أمريكان"، اليوم الخميس، ارتفاع إنتاجها من النحاس المكافئ خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 4% سنويا مع استمرار نجاح تطوير منجم ميناس ريو في البرازيل.

وفي حال استبعاد تأثير أعمال منجم ميناس ريو، يقل إنتاج الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1%.

وذكرت الشركة أن إنتاجها من النحاس الصافي تراجع خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 13% إلى 8ر158 ألف طن مقابل 184 ألف طن في العام السابق بسبب انخفاض إنتاج منجم لوس برونسيس على خلفية استمرار موجة الجفاف في تشيلي.

في الوقت نفسه أبقت الشركة على توقعاتها لإنتاج العام الحالي من النحاس لتتراوح بين 620 و670 ألف طن، وفقا لمدى توافر المياه اللازمة لتشغيل المناجم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك