وزير الخارجية الجزائري: قرارات مؤتمر برلين ملزمة لجميع الأطراف الليبية

اعتبر صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري أن قرارات مؤتمر برلين الذي عقد يوم الأحد الماضي ملزمة لجميع الأطراف الليبية، خاصة ما يتعلق بتوريد الأسلحة لكافة الأطراف.

وقال بوقادوم في كلمته خلال اجتماع دول الجوار الليبي بالجزائر العاصمة اليوم الخميس ، إن الاجتماع يأتي لتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع برلين.

وأضاف أن "اللقاء فرصة لإعلان وقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام جهود الأمم المتحدة لتفعيل الاتفاق، وكذا وقف التدخلات الخارجية".

ودعا دول المنطقة إلى أخذ زمام المبادرة لحل الأزمة الليبية بعيداً عن مصالح الدول المتضاربة في ليبيا ، وأعرب عن أمله في أن يكون الاجتماع فرصة لتغليب الحكمة بعيداً عن الإملاءات الخارجية وبناء دولة ليبية قادرة على بسط نفوذها مستقبلاً.

وأكد تمسك الجزائر بضرورة تشجيع الفرقاء الليبيين على الحوار وعلى رفض أي تدخل أجنبي في ليبيا، مشيرا إلى أن الروابط الأخوية والتاريخ المشترك بين دول جوار ليبيا يجعل منها مسؤولة على تكثيف الجهود لتسوية المسار السياسي وتغليب روح الحوار للخروج من الأزمة.