جرى إلغاء عقد المؤتمر العام لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف للمرة الثالثة خلال أشهر قليلة لعدم وجود قاعات لاستضافته، وفقا لما أعلنه رئيس فرع الحزب بولاية برلين، يورج تاتسديرسكي اليوم الخميس.



وكانت محكمة الولاية أعلنت من قبل أن إلغاء بلدية بانكوف لشغل المؤتمر العام قاعات تابعة لها موافق للقانون.



وقال تاتسديرسكي إن الهدف يتمثل في تدارك موعد لاحق لمؤتمر الحزب بالسرعة الممكنة، حيث سيتم فيه انتخاب مجلس إدارة جديد للحزب، لأن القانون الأساسي له لا يسمح للمجلس القديم بمزاولة مهامه بعد نهاية العام الماضي.



ويسير الحزب أموره حاليا وفقا لحالة طوارئ، وكان تاتسديرسكي أعلن بصورة مفاجئة أنه لن يترشح مرة أخرى لشغل منصب رئيس الحزب في الولاية.



ومن غير المعروف حاليا من سيتولى قيادة الحزب مستقبلا.



وكانت نائبة رئيس الحزب في الولاية بياتريكس فون شتورش أعلنت أنها غير مهيأة للترشح للمنصب.



وكان تاتسديرسكي صرح مؤخرا بأنه في محاولته الأخيرة للبحث عن قاعات يستأجرها لعقد مؤتمر الحزب تقدم بسبعين طلبا لدى هيئات إلا أنه لم يتلق إلا موافقة وحيدة من بلدية بانكوف، وطالب مجلس شيوخ الولاية بأن يتيح له قاعات المؤسسات العامة.