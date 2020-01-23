الإمارات تواصل تسيير قوافل الإغاثة لأهالي اليمن

واصلت الإمارات - من خلال "هيئة الهلال الأحمر" - تسيير قوافل الإغاثة إلى أهالي مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، ومدينة حبان القديمة في مديرية حبان بمحافظة شبوة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس، أن القافلة تضم 400 سلة غذائية، تزن 33 طنا و128 كيلوجرما ليستفيد منها نحو 2050 فردا من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مناطق " قصيعر، و الحافة، وعسد الفاية، و سرار" بمديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضر موت بالإضافة إلى 200 سلة غذائية تزن 16 طنا استهدفت 1400 فرد من الأسر المحتاجة والفقيرة وذوي الدخل المحدود في مدينة حبان القديمة.

وأعرب العقيد صالح حسن العمقي مدير عام مديرية الريدة وقصيعر، عن تقديره لدولة الإمارات وفريقها المتواجد على الأرض، الذي يبذل جهودا كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة وحرصه على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن نقص الغذاء نتيجة الظروف الراهنة التي يعيشها أبناء المديرية مترامية الأطراف.