احتجاز إيطالية بالمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا

ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية الرسمية اليوم الخميس أن سيدة إيطالية زات مدينة ووهان الصينية مؤخرا قد تم احتجازها في المستشفى في مدينة باري بجنوب إيطاليا لوجود أعراض مشابهة للإصابة بفيروس كورونا الشبيه بسارس.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن مسؤولا بمستشفى باري رفض التعليق بشأن ذلك عندما تم التواصل معه عبر الهاتف.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الإيطالية إن رحلة طيران من ووهان مركز تفشي فيروس كورونا، قد هبطت بمطار فيوميتشينو بروما صباح اليوم الخميس، مضيفة أن الركاب الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم 202 راكب قد مروا عبر "قناة صحية" خاصة بالمطار، حيث تم تطبيق إجراءات منع تفشي الوباء.

ومن بين الأمور الأخرى، تم استخدام أجهزة المسح الطبي لتسجيل درجات حرارة الركاب وضمان عدم إصابتهم بالحمى.

وقال كارلو راكاني مدير الصحة لشركة مطارات روما إن "الفحوصات الصحية نظمتها وزارة الصحة في مطار فيوميتشينو على 202 راكب وأطقم الطائرة التي وصلت روما هذا الصباح على رحلة قادمة من ووهان، وجاءت النتجية لهم كلهم سلبية"، مضيفا أن "الجميع بخير".

ومن المقرر أن تحدد منظمة الصحة العالمية في وقت لاحق من اليوم الخميس الإجراءات التي يتعين اتخاذها حيال الفيروس الذي حصد أرواح 25 شخصا حتى الآن.