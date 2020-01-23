هيثم الحاج: الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وسائل داعمة لمعرض الكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الدول العربية تحرص على المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب كل عام، لافتًا إلى وجود زيادة على مستوى الكثافة وليس عدد الأجنحة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن تواجد المعرض العام الماضي بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بداية مشروعات تعاون مشتركة بين مصر والإخوة العرب، مشيرًا إلى البدء في تفعيلها الآن.

وتوقع زيادة عدد المشاركين بالمعرض هذا العام عن العام الماضي، بسبب انتظار الأفراد للمعرض ومعرفة خريطة دور النشر والفعاليات، مؤكدًا أن نسبة الإقبال على معرفة المعلومات أكثر وهو ما يعكس التوقعات بالزيادة.

وأشار إلى أن تقديم المعرض تسهيلات على مستوى؛ دخول القاعات، واتساع خريطة المواصلات بنسبة لا تقل عن 25% عن العام الماضي، ودخول الشركات الخاصة على الخط لتوفير وسائل المواصلات، يساهم في زيادة الإقبال.

ونفى أن يتسبب الإنترنت في انتهاء دور معرض الكتاب، موضحًا أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وسائل داعمة للمعرض، وأن وصول الرسالة المعرفية إما ورقيًا أو إلكترونيًا ليست مشكلة.

وانطلقت الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وسفير السنغال بالقاهرة، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس.