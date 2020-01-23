البحيرة تستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية لمتابعة العمل بالمنظومة الإلكترونية

استقبل المهندس حازم الأشموني السكرتير العام لمحافظة البحيرة، وفدًا من الوكالة الأمريكية للتنمية ومشروع الحوكمة الاقتصادية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمتابعة سير العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، حيث تفقد الوفد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، والمركز التكنولوجي بمركز أبوحمص.



يأتي ذلك في إطار المشروع القومي الذي تتبناه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين، وكذلك خطة برنامج تطوير الخدمات الحكومية (مشروعات المحليات) والتي تهدف إلى تطوير خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة.



من جانبه، أكد حسنين أحمد حسنين مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، أن تطبيق نظام "الشباك الواحد"، يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وكذلك ميكنة الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل الخدمات الإلكترونية لمواطني المحافظة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية lgs.gov.eg، دون حاجة صاحب الطلب للذهاب إلى الوحدة المحلية.