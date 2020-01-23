محكمة نرويجية تصدر اليوم حكمها بشأن التنقيب عن النفط في مناطق جديدة بالمنطقة القطبية الشمالية

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من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف النرويجية اليوم الخميس حكمها في قضية أقامتها جماعات معنية بشؤون البيئة، تعارض فيه قرار الحكومة بشأن التنقيب عن النفط في مناطق جديدة بالمنطقة القطبية الشمالية.

وكانت جلسات الاستماع في القضية قد انتهت في نوفمبر الماضي.

وتشمل الجماعات التي تقدمت بالدعوى ضد قرار الحكومة منظمة جرين بيس وجماعة نيتشر اند يوث النرويجية.

وتقول هذه الجماعات إن الحكومة بمنحها تراخيص تنقيب جديدة في بحر بارنتس قبالة شمال النرويج، تكون انتهكت مادة في الدستور تضمن الحق في بيئة صحية وقابلة للنمو.

وأضافت الجماعات أن قرار منح التراخيص يتناقض مع اتفاقية باريس 2015 التي تهدف لمواجهة التغير المناخي.

وقال فرود بليم رئيس فرع منظمة جرين بيس في النرويج في تغريدة قبل صدور حكم اليوم" نحن متحمسون للغاية، ونأمل في تحقق الأفضل، ونحن نعلم للأسف أن الدولة ليست خصما سهلا".

وكانت محكمة أقل درجة قد أصدرت قرارا ضد الجماعات البيئية عام 2018.