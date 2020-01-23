السومه يقود الأهلي لقلب الطاولة على الرائد بالدوري السعودي

أحرز النجم السوري عمر السومه هدفين في الوقت القاتل، قاد بهما فريقه الأهلي لقلب تأخره صفر - 1 أمام مضيفه الرائد إلى فوز ثمين 2 - 1 اليوم الخميس في المرحلة الخامسة عشر لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم الأهلي خطوة هامة للمنافسة بقوة على صدارة البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، متأخرا بفارق نقطتين عن الهلال (المتصدر)، ونقطة عن النصر، صاحب المركز الثاني، اللذين يستعدان لملاقاة الشباب والاتفاق على الترتيب في المرحلة ذاتها.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر النجم المغربي محمد فوزير بالتسجيل للرائد في الدقيقة 66، غير أن السومه انتفض في الوقت القاتل وأحرز هدفي الأهلي في الدقيقتين 84 و85، قبل أن يخرج من ملعب المباراة مصابا.

ويعد هذا هو الانتصار الأول للأهلي خارج ملعبه في البطولة تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، الذي عاد لتدريب الأهلي في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

بتلك النتيجة، أنهى الأهلي سلسلة انتصارات الرائد في المسابقة التي استمرت في مبارياته الخمس الأخيرة، ووجه ضربة موجعة لآماله في التواجد ضمن سباق المنافسة على صدارة البطولة.