المركز الثقافي الكوري يحتفل برأس السنة القمرية «السولال»

احتفل المركز الثقافي الكوري بمقره بالدقي بعيد رأس السنة القمرية كعادته السنوية، وذلك وسط جمع غفير من الطلاب ومحبي الثقافة الكورية في مصر.



وقال، مدير المركز الثقافي الكوري، يانج سانجن، إن عيد رأس السنة القمرية "السولال" من أهم الأعياد التقليدية الكورية، موضحًا أنه من بين مظاهر الاحتفال بـ السيولال تناول "التوكجوك" وهو شوربة كعك الأرز، حيث يعتقد الكوريون أن تناولها يُطيل العمر عامًا أخر.



وأشار إلى أنه يتم ارتداء الملابس التقليدية "الهانبوك" ويتجمع أفراد العائلة معًا في مواطنهم الأصلية، ويسعد الأطفال بإدخار العيدية التي يقدمها لهم الآباء والأجداد، كحال الأطفال في مصر خلال الأعياد.



وأعرب مدير المركز الثقافي الكوري، عن خالص أمنياته للجميع بسنة قمرية سعيدة مفعمة بالفرحة والسلام.



واستمتع المشاركون بممارسة نفس طقوس الاحتفال بعيد السولال داخل المركز الثقافي الكوري حيث ارتدوا الملابس الكورية التقليدية، وتناولوا شوربة كعك الأرز وبعض الأطعمة الكورية، بالإضافة لإجراء تجربة الألعاب التقليدية.



جدير بالذكر أن الاحتفال بعيد السولال بدأ في عصر مملكة شيلاً القديمة ويوافق عيد رأس السنة القمرية هذا العام 25 يناير الجاري. وفي كوريا يستمر الاحتفال بعيد السولال على مدار ثلاثة أيام.