 بوينج تؤجل أولى رحلات طائرات «777 إكس» بسبب الأحوال الجوية - بوابة الشروق
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بوينج تؤجل أولى رحلات طائرات «777 إكس» بسبب الأحوال الجوية

د ب أ
نشر فى : الخميس 23 يناير 2020 - 9:23 ص | آخر تحديث : الخميس 23 يناير 2020 - 9:23 ص

قررت شركة بوينج تأجيل أولى رحلات طائرات "777 إكس" بسبب الأحوال الجوية المعاكسة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الشركة ستعيد المحاولة مجددا اليوم الخميس.

وذكرت وكانت بوينج تخطط لإطلاق أولى رحلات "777 إكس" اليوم الخميس.

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