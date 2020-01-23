بوينج تؤجل أولى رحلات طائرات «777 إكس» بسبب الأحوال الجوية

الأكثر قراءة
خاص - عرض مغري من المقاصة لحسام حسن بعد رحيل ميدو
بعد تناوله أحد أصناف «المكرونة سريعة التحضير».. وفاة طفل في المحلة الكبرى
حساب أستون فيلا: «روح الفانلة الحمراء حضرت مع رفاق تريزيجيه»
الأهلي يصدر بيانا رسميا للرد على تركي آل الشيخ
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
قررت شركة بوينج تأجيل أولى رحلات طائرات "777 إكس" بسبب الأحوال الجوية المعاكسة.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الشركة ستعيد المحاولة مجددا اليوم الخميس.
وذكرت وكانت بوينج تخطط لإطلاق أولى رحلات "777 إكس" اليوم الخميس.