بوينج تؤجل أولى رحلات طائرات «777 إكس» بسبب الأحوال الجوية

خالد النبوى يغادر المستشفى اليوم بعد خضوعه لعملية قسطرة فى القلب

فيديو.. أشرف زكي عن دور النقابة في أزمة خالد النبوي الصحية: خصوصيات وأسرار

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