وزيرة الدفاع الألمانية تهاجم سياسيا في بلادها انتقد ترامب بدافوس

هاجمت وزيرة الدفاع الألمانية، "أنيجرت كرامب- كارنباور"، زعيم حزب الخضر الألماني، روبرت هابك، بسبب انتقاده اللاذع للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في دافوس.



وقالت وزيرة الدفاع التي خلفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، اليوم الخميس، على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس: "ربما يكون لكل شخص رأيه الخاص بشأن تصريحات دونالد ترامب. بالنسبة لي الأهم هى المصالح الألمانية. ما الذي قام السيد هابك بتحسينه من خلال هذا التصريح لأجل مصلحة جمهورية ألمانيا الاتحادية وأوروبا ولأجل حماية المناخ أيضا؟ لا شيء".



يذكر أن زعيم حزب الخضر وصف خطاب ترامب الافتتاحي في دافوس بأنه "كارثة"، قائلا إن الرئيس الأمريكي هو "الخصم، إنه يساند جميع المشكلات التي نواجهها".



في المقابل، ذكرت "كرامب - كارنباور" أنها لم تتفاجأ بطريقة ظهور ترامب، قائلة: "خطاب دونالد ترامب في دافوس لم يكن مفاجئا، إنه يعكس ما قاله وما فعله حتى الآن خلال الثلاثة أعوام التي تولى فيها منصب الرئيس".



وكان الرئيس الأمريكي قد حذر في خطابه من التشاؤم، وقال إن الخوف والشك غير جيدين وعلى المرء أن ينظر إلى الأمام بطريقة أكثر تفاؤلا.



وحذر ترامب في هذا السياق ممن وصفهم بـ"أنبياء الشؤم"، الذين يحذّرون من أن العالم على شفير أزمة بيئية كبيرة، وذلك في إشارة إلى التحذيرات من تداعيات التغير المناخي.



ودعت الوزيرة الألمانية لإتباع نهج أكثر إلزاما في أوروبا في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت: "السؤال حاليا يتمثل فيما يمكننا فعله بذكاء في مصلحة ألمانيا وأوروبا وكيف نتحدث بوعي مع شريكنا المهم الولايات المتحدة الأمريكية، يتعين على أوروبا أن تحدد مصالحها المشتركة بشكل أكثر قوة وتصير أكثر قدرة على التصرف من أجل تحقيق هذه المصالح".