شركة تنتج ملابس تُنَظَف كل 100 يوم: نستخدم أعشابا بحرية مُعالجة بزيت النعناع

تنظيف الملابس أمر يحدث بشكل شبه يومي في أغلب المنازل، وذلك حتى تبقى نظيفة ولا تنقل الأوساخ إلى الجسم أو تفسد المظهر العام، وفي مقابل هذا، يتم تخصيص ميزانية شهرية لشراء المنظفات، التي يرتفع سعره بعضها.

لكن! شركة حديثة لصناعة الملابس توصلت إلى حل يكسر هذه القاعدة، وأنتجت ملابس تظل نظيفة لفترة طويلة تصل لـ100 يوم.

استطاعت شركة "Unbound Merino" الأمريكية، أن تنتج ملابس تساعد العائلات على تجنب دفع مبالغ باهظة مقابل تنظيف ملابسهم، من خلال استخدام الصوف في الصناعة بدلًا من الأقمشة العادية.

يقول ماك بيشوب، أحد المشاركين في الشركة، إنهم يستخدمون الصوف وألياف مصنوعة من الأعشاب البحرية، بعد علاجها بزيت النعناع الذي يحافظ على نظافة الملابس لمدة أطول.

وأوضح أن فكرة إنشاء الشركة واستخدام هذه المواد في صناعة الملابس جاءت مما تفعله شركات المنظفات، مؤكدًا أنها تستغل المستهلكين وتقنعهم بأن الملابس يجب تنظيفها بعد ارتداءها مرة واحدة؛ لزيادة نسبة المبيعات لديهم، دون النظر إلى ما يتكبده المستهلك في سبيل الحصول على مظهر نظيف؛ وذلك وفقًا لموقع "fast company".

وأشار إلى أن الأقمشة العادية تحبس العرق داخلها؛ لهذا تصبح رائحة الملابس كريهة وجاذبة للبكتيريا وتحتاج للتنظيف، لكن عندما يستخدم الصوف في الصناعة، فإنه كمادة تساعد على تنفس الجسم وتطرد العرق بدلًا من الاحتفاظ به، وأيضًا تنظم درجة حرارة الجسم عندما يكون الجو باردًا.

وتابع أن الشركة دمجت أيضًا الصوف مع النايلون والكتان والألياف الصناعية؛ حتى تكون الملابس أكثر صلابة ومقاومة للاتساخ وطاردة للعرق، وبذلك تصبح الملابس مناسبة للركض والعمل وكل الأنشطة التي يبذل فيها الإنسان مجهودًا، وقد تصل مدة استخدامها إلى 100 يوم.

وأضاف أن صناعة الملابس بهذه الطريقة تجعلها صديقة للبيئة وتحافظ على صحة الإنسان؛ لأن مساحيق التنظيف تحتوي على مواد كيميائية يمكنها التأثير على جلد الإنسان مع الوقت، كما أن 17% من استهلاك الماء حول العالم يكون مخصصًا لتنظيف الملابس.