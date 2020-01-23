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استقرت أسعار صرف الدولار في بداية التعاملات، اليوم الخميس، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك خلال موجة تراجعات للدولار في الفترة الأخيرة.

وطبقا لأخر تحديث، استقرت أسعار الصرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 15.76 للشراء و15.86 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 15.73جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس حافظ الدولار على استقراره ليسجل 76ر15 جنيه للشراء و86ر15 للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية (الدولار) وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.

وطبقا لموقع البنك الأهلي المصري، سجل الريال السعودي استقرارا ليسجل 4.18 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع، كما شهد الدرهم الإماراتي استقرارا ليسجل 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.