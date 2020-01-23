أمريكا تزيد الضغط على كوسوفو وصربيا لتطبيع علاقاتهما

كثفت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس الضغط على كوسوفو وصربيا لتقديم تنازلات وإحياء الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بينهما.



وقال ريتشارد جرينيل، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للمفاوضات بين صربيا وكوسوفو، إن كوسوفو بحاجة إلى شطب الرسوم الجمركية العقابية على الواردات الصربية للسماح للعملية المضي قدما.



وطبقت بريشتينا الضرائب في نوفمبر 2018 ردا على حملة بلجراد الرامية إلى منعها من الانضمام للمنظمات الدولية. وتقوم صربيا أيضا بحملات بين دول الأمم المتحدة الأعضاء التي تعترف بكوسوفو لكي تسحب اعترافهم.



وأضاف جرينيل ، بعد اجتماع مع رئيس وزراء كوسوفو المقبل المحتمل ألبين كورتي في بريشتينا" "من المهم إلغاء الرسوم.. إذا ما أردنا المضي قدما".و يكافح كورتي الذي يتخذ موقفا صارما تجاه صربيا، للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتلافية منذ انتخابات أكتوبر.



وتابع جرينيل أيضا أن بلجراد بحاجة إلى وقف الحملة ضد كوسوفو. واستطرد : "يجب إلغاء الرسوم في نفس الوقت فيماتتخلى صربيا عن حملتها الرامية إلى سحب الاعتراف (بكوسوفو)".



ومن المقرر أن يتوجه جرينيل إلى بلجراد للقاء الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش غدا الجمعة.



وتأتي زيارته بعدما اتفقت صربيا وكوسوفو يوم الاثنين على إعادة الرحلات الجوية المباشرة بين بلجراد وبريشتينا بعد نحو عشرين عاما من وقفها.



يشار إلى أن كوسوفو وهي إقليم صربي سابق، أعلنت استقلالها عام 2008، بعد تسع سنوات من تمرد الأغلبية الألبانية فيها ضد حكم بلجراد. واندلعت الحرب ما دفع حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى التدخل ضد صربيا.



مازالت صربيا ترفض قبول خسارة الإقليم وربطت موافقتها على إجراء محادثات تطبيع بوساطة الاتحاد الأوروبي بالبدء في التحرك صوب الحصول على العضوية في التكتل . ولكن المحادثات متوقفة فيما يلقي الجانبان باللائمة على بعضهما البعض في التأزم.