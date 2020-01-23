نشطاء في مجال البيئة يطالبون الحكومة التايلاندية بمواجهة مشكلة التلوث الهوائي

قدم نشطاء في مجال البيئة طلبا للحكومة التايلاندية لتعزيز جهودها لمواجهة مشكلة التلوث الهوائي في بانكوك.

وقام نشطاء من جماعاتي "جرين بيس" و"كلايميت سترايك تايلاند" ومنظمات أخرى بتقديم طلب لمركز الشكاوى الحكومي اليوم الخميس، للمطالبة بمناقشة مخاوفهم بشأن جودة الهواء في بانكوك، التي وصلت لمستويات غير صحية خلال معظم فترات هذا الشهر.

ويطالب النشطاء الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من الانبعاثات الصادرة من مصادر التلوث مثل محطات توليد الطاقة بالفحم والمصانع والسيارات.

كما يطالب النشطاء الحكومة بدعم الزراعة باستخدام تقنيات حديثة، وأوصوا بإنشاء "غرف نظيفة" في عدة مناطق بالمدينة لكي يتمكن المواطنون من "ملء رئاتهم بالهواء النظيف".