 ساديو ماني يغادر مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون مصابا - بوابة الشروق
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ساديو ماني يغادر مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون مصابا

محمد عبد المحسن
نشر فى : الخميس 23 يناير 2020 - 11:21 م | آخر تحديث : الخميس 23 يناير 2020 - 11:23 م

تعرض ساديو ماني، نجم ليفربول، للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام وولفرهامبتون، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة 24 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط ماني على أرضية الملعب في الدقيقة 31، واشتكى من إصابة عضلية، حيث أشار بعدم قدرته على استكمال المباراة، وطلب التغيير.

وفي الدقيقة 23، دفع يورجن كلوب المدير الفني للريدز، باللاعب الياباني تاكومي مينامينو، المنضم لهم في يناير الجاري، قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي.

جدير بالذكر أن ليفربول تقدم بهدف مبكر سجله جوردان هيندرسون في الدقيقة 8، بعد كرة ركنية نفذها أرنولد، قبل ان يتعادل راؤول خيمينيز في الدقيقة51 بعد عرضية من أداما تراوري.


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