 العراق يعتزم طرح تراخيص جديدة لتطوير الحقول النفطية والغازية شمال شرقي بغداد - بوابة الشروق
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العراق يعتزم طرح تراخيص جديدة لتطوير الحقول النفطية والغازية شمال شرقي بغداد

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 23 يناير 2020 - 7:50 م | آخر تحديث : الخميس 23 يناير 2020 - 7:50 م
أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس الموافقة على إطلاق جولة تراخيص خامسة لتطوير الحقول والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى على مسافة 57 كيلومترا شمال شرقي بغداد.

وذكر بيان للحكومة العراقية إن جولة التراخيص الجديدة من شأنها: "إنتاج أكثر من ٧٥٠ مليون قدم مكعب قياسي من الغاز خلال ٣٦ شهراً".

وأوضح البيان أن المجلس الوزاري للطاقة:" شكل لجنة مختصة لمتابعة جميع مشاريع الغاز المرتبطة مع الشركات العالمية والوطنية لزيادة مستويات الإنتاج وتطوير شبكة الأنابيب وضمان التمويل اللازم للمشاريع الحكومية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة كمرحلة أولى تهدف إلى حل أزمة شح الوقود المطلوب لمحطات الكهرباء وإنهاء عمليات حرق الغاز واستثماره وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي ".

وخوّل المجلس الوزاري للطاقة وزارة النفط لتأمين الوقود البديل لمحطات الكهرباء لسد الطلب إلى حين انفراج الأزمة والارتقاء بأداء منظومة الطاقة بكل قطاعاتها بشكل عام.

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