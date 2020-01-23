الجزيرة يتعادل بصعوبة مع عجمان في الدوري الإماراتي

اقتنص الجزيرة تعادلا صعبا من مضيفه عجمان 1-1 ، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت فوز بني ياس على النصر 1 / صفر.

وتقدم عجمان في الدقيقة السابعة عن طريق أبو بكر تروالي، قبل أن يتعادل علي مبخوت للجزيرة من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة طرد حسن زهران مدافع عجمان في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع عجمان رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر.

وفي الدقيقة السابعة تقدم عجمان بالهدف الأول عن طريق أبو بكر تروالي، الذي تلقى كرة عرضية من رقم وليد اليماحي ليضعها بضربة رأس في الشباك مسجلا هدف التقدم المبكر.

وواصل عجمان سيطرته على أحداث المباراة في الشوط الأول، حيث قضى دفاعه على خطورة عمر عبد الرحمن"عموري"، والمهاجم الدولي الإماراتي علي مبخوت.

وحاول مراد باتنة أن يسجل هدف التعادل للجزيرة في الدقيقة 35، حينما استقبل كرة عرضية من زميله عمر عبد الرحمن، ليسددها من الوضع طائرا لكن علي الحوسني حارس عجمان تصدى للكرة ببراعة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، تعرض حسن زهران مدافع عجمان للبطاقة الحمراء، ليخرج مطرودا، بعد تدخل قوي ضد البرازيلي كينو ، حيث لجأ الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) للتأكد من صحة قراره.

ولم تشهد باقي الدقائق من الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم عجمان 1 / صفر .

ومع بداية الشوط الثاني، شن الجزيرة عدد من الهجمات بغرض تسجيل هدف التعادل، ليضطر فريق عجمان إلى التراجع بأعداد كثيرة إلى منطقة الجزاء، من أجل الحفاظ على تقدمه.

وفي الدقيقة 49 سدد خلفان الرازي لاعب الجزيرة، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها هزت الشباك الخارجية لمرمى عجمان.

وتصدى الحوسني ببراعة لتسديدة جميلة من باتنة في الدقيقة 70، حيث سددها الاخير بطريقة فنية رائعة داخل المرمى، لكن الحوسني أبعد الخطر عن مرمى فريقه.

وفي الدقيقة 74 احتسب الحكم ركلة جزاء للجزيرة، بعد تعرض زايد العامري للعرقلة داخل منطقة الجزاء من الحارس عماد الحوسني، ليترجمها علي مبخوت بمجاح في المرمى مسجلا هدف التعادل.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني والمباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل 1 /1 .

وفي مباراة أخرى، فاز بني ياس على مضيفه النصر 1 / صفر.

وسجل لويز أنطونيو هدف المباراة الوحيد لبني ياس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وتعرض محمد علي عايض لاعب النصر للبطاقة الحمراء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، كما حصل جون جورج لاعب بني ياس على بطاقة حمراء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع بني ياس رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد النصر عند 23 نقطة في المركز الخامس.