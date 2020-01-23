البنك المركزي الإندونيسي يبقى على معدل الفائدة عند 5%

أبقى البنك المركزي الإندونيسي، اليوم الخميس، على معدل الفائدة بدون تغيير للشهر الثالث على التوالي، قائلا إن التوقعات الاقتصادية تتحسن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البنك أبقى على معدل الفائدة عند 5%.

وقال محافظ البنك بيري وارجيو للصحفيين بعد صدور القرار: "هل هناك فرصة لخفض معدل الفائدة؟ نعم، هل سيستغلها البنك؟ ليس بعد".

وقال الاقتصادي جوزيف انكالكاتيرا، الذي يعمل بمجموعة "إتش إس بي سي" المالية: "على الرغم من أن البنك المركزي شعر بالارتياح لحقيقة أن أحدث البيانات الاقتصادية والمحلية تظهر تحسنا في معدلات النمو، أشار إلى أن هناك إمكانية لمزيد من خفض معدلات الفائدة".