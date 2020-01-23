ضبط عصابة تهرب الأكراد إلى بريطانيا بالقوارب والشاحنات

(د ب أ)

كشف محققون في فرنسا وهولندا عصابة تقوم بتهريب البشر، وتحصل على آلاف اليورو لتهريب أشخاص إلى بريطانيا في شاحنات وقوارب، حسبما قالت وكالة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إنه تم اعتقال 23 شخصا للاشتباه في قيامهم بترتيب دخول 10 آلاف مهاجر كردي إلى بريطانيا بشكل غير قانوني في شاحنات مبردة وقوارب مطاطية. وتم اعتقال 19 منهم في فرنسا و4 في هولندا.

كما تم تفتيش خمسة منازل.

ووفقا لوكالة يوروجاست، بلغت أرباح المجموعة نحو 70 مليون يورو (78 مليون جنيه استرليني)

وأضافت الوكالة في بيان "قد تصل أجرة السفر في الرحلة إلى المملكة المتحدة من خلال شبكة التهريب إلى 7 آلاف يورو لكل شخص".