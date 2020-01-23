نونو سانتو يعلن تشكيل وولفرهامبتون في مواجهة ليفربول

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أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق وولفرهامبتون، تشكيل الفريق في مواجهة ليفربول، مساء اليوم الخميس، على ملعب مولينيو، في إطار منافسات الجولة الـ24 بالبريميرليج.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: رومان سايس، لياندير ديندونكير، مات دوهيرتي، جوني كاسترو

خط الوسط: روبين نيفيز، جواو موتينهو، كونور كودي

خط الهجوم: راؤول خيمنيز، بيدرو نيتو، اداما تراوري

ويحتل وولفرهامبتون المركز الـ7 برصيد 34 نقطة، بينما يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة