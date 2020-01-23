الديمقراطيون ينتقدون مخطط ترامب بشأن أوكرانيا خلال المرافعات الافتتاحية

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(د ب أ)

قال أدم شيف مدير التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس انتهج مخططا فاسدا للضغط على أوكرانيا للإعلان عن التحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن.

وقال شيف لمجلس الشيوخ "عندما تم فضح مخطط الرئيس.. استغل الرئيس ترامب نفس السلطة منقطعة النظير لديه كقائد عام للتستر على أخطائه".

وتحدث شيف عن محاولات ترامب للضغط على أوكرانيا قائلا "الرئيس ترامب لم يكن مهتما بمكافحة الفساد حسبما زعم بعد ضبط مخالفته"

وأكد أن ترامب سعى إلى "الغش" في الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من العام الجاري 2020 .

وأضاف شيف "لقد أظهر الرئيس أنه يعتقد أنه فوق القانون وأنه يحتقر القيود".