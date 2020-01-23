استغاث مزارعو حوض البركة الشرقي في نجع الجزيرة بمركز البداري في محافظة أسيوط من بوار أكثر من 100 فدان، بسبب ارتفاع نسبة المياه الجوفية والملوحة في الأرض، ما تسبب في صعوبة زراعتها، وتراكم الديون على مالكي الأرض من البنوك ووزارة الأوقاف التي تعتبر مدخل رزق لهم.

ومن جانبه أكد إبراهيم سرور، مدير مديرية الزراعة في أسيوط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أحلام مواطن»، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، المذاع على فضائية «المحور»، أن المديرية تبحث وتنسق مع الزملاء في وزارة الزراعة، ووزارة الري والموارد المائية والصرف الصحي، لحل هذه المشكلة، حيث شُكلت لجنة من قبل مسئولي الإدارة المركزي للموارد المائية والري ووزارة الزراعة، وجهاز تحسين الأراضي، والباحثين في محطة بحوث العوامل، لزيارة هذه الأراضي يوم الاثنين المقبل، لمعرفة مشكلات الفلاحين وحلها.

وأكد أن المديرية ستقوم بحل مشكلة ملوحة الأرض، بالتنسيق مع رئيس جهاز تحسين الأراضي في وزارة الزراعة، على أن يتم تحديد موقف الفلاحين والأراضي خلال أسبوعين.