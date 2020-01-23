تقرير اقتصادي: جنوب أفريقيا ستواجه المزيد من انقطاع الكهرباء خلال 3 سنوات

حذر تقرير اقتصادي من أن جنوب أفريقيا ستواجه انقطاعات للكهرباء لفترات أطول خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة لأن قدرات شركة "إيسكوم هولدنجز" للكهرباء أقل من التقديرات، كما أن توقعات الحكومة بشأن العرض والطلب في قطاع الكهرباء شديدة التفاؤل.

ونقلت صحيفة "بيزنس داي" الاقتصادية الجنوب أفريقية، اليوم الخميس، عن تقرير أعده مجلس الأبحاث العلمية والصناعية القول، إنه إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة لتخفيف حدة الأزمة، فإن جنوب أفريقيا ستواجه انقطاعات للكهرباء لفترات تصل إلى 3 أمثال فترات الانقطاع في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن نماذج تقديرات العرض والطلب التي اعتمدت عليها "خطة الموارد المتكاملة الحكومية" افترضت أن النقص في إمدادات الكهرباء يتراوح بين 2000 و3000 ميجاوات حتى 2022، لكن الحالة السيئة لمحطات الكهرباء في البلاد تشير إلى أن هذه التقديرات بالغة التفاؤل.

في الوقت نفسه، يتوقع مجلس الأبحاث العملية والصناعية انكماش الطلب على الكهرباء في ظل ضعف حالة الاقتصاد الجنوب أفريقي، داعيا إلى تعديل التشريعات، مما يتيح للشركات إنتاج احتياجاتها من الكهرباء كحل سريع للأزمة بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويقول المجلس إن مثل هذا الإجراء يمكن أن يساهم في إضافة 1200 ميجاوات إلى إنتاج جنوب أفريقيا من الكهرباء خلال 12 شهرا.