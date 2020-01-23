إسماعيل رضوان وكيل الزراعة يتسلم مهام عمله بالوادى الجديد

تسلم المهندس إسماعيل عبد البديع رضوان، مهام عمله وكيلاً لوزارة الزراعة فى الوادى الجديد، خلفا للدكتور مجد المرسى مدير عام الزراعة السابق.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أصدر قراراً الأحد الماضى، بتعيين المهندس إسماعيل عبد البديع رضوان فى وظيفة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد بالمستوى الوظيفى العالية لمدة عام، وذلك بدلا من الدكتور مجدي المرسى مدير الزراعة.



وقال رضوان إن لديه العديد من الملفات الهامة للنهوض بالقطاع الزراعة والاستفادة من الميزة النسبية للمحافظة في إنتاج الألبان لإنشاء مراكز تجميع البان، خاصة في ظل محدودية صناعات ألبان بالمحافظة إلا في حالات اجتهادات فردية من بعض الشباب، بجانب الاهتمام بملف مكافحة سوسة النخيل الحمراء والقضاء عليها، وتوافر الأسمدة والتوسع في الحقول الإرشادية وتلبية مطالب المزارعين لضمان تحقيق العوائد الاقتصادية للمزارع.