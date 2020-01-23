مصادر مقربة من وزير الخارجية السوري تنفي وفاته

نفت مصادر سورية مطلعة ما تداولته اليوم مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الخميس.

وقالت مصادر مقربة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " الوزير المعلم غادر مكتبه بوزارة الخارجية السورية بعد ظهر اليوم الخميس ووصل إلى منزله في حي المهاجرين وهو بصحة وسلامة".

ونفى الخبر وزير الخارجية اللبناني الجديد ناصيف حِتي، الذي تم نشر خبر وفاة المعلم على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال في تصريح صحفي " إن صفحته تعرضت للقرصنة والادعاء بوفاة المعلم، ولا علاقة له بهذا الأمر".