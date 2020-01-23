أطلق صندوق الفنون في المملكة المتحدة، نداءً عامًا؛ لإنقاذ منزل وحديقة المخرج البريطاني "ديريك جارمان" في مقاطعة "كنت".

وقال المتحدث باسم صندوق الفنون البريطاني: "إنه يجب جمع 3.5 مليون جنيه إسترليني بحلول 31 مارس القادم لإنقاذ منزل المخرج الراحل، الذي يتعرض لخطر بيعه على نحو خاص، وتشتيت محتوياته، وفقد إرثه الفني".

وأضاف أنه سيتم استخدام الأموال لتأسيس برنامج تم تمويله بشكل دائم لحفظ وصيانة المبنى.

وأوضح "ستيفن دوشار"، مدير صندوق الفنون البريطاني، أنه تم جمع 750 ألف جنيه إسترليني من الصندوق الوطني للتراث التذكاري، و500 ألف جنيه إسترليني من صندوق الفنون، و250 ألف جنيه إسترليني من صندوق لينبري الاستئماني.