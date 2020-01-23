سعد سمير يواصل تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي في الأهلي

يواصل سعد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة، ضمن المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي، على أن يتم تقييم حالته قبل البدء في المرحلة الثانية التي تشتمل على برنامج تأهيلي بعد تحسن حالته، وفقا لتعليمات الطبيب الذي أجرى له الجراحة.

وشهدت الفترة الماضية انتظام سعد سمير في برنامج العلاج الطبيعي بمقر النادي، بعد خضوعه لجراحة وتر أكيلس في ألمانيا، وعودته للقاهرة.

يذكر أن سعد سمير تعرض لقطع في وتر أكيلس، خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي التي أقيمت على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مما استدعى سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة هناك.