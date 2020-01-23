باحثون يزعمون التوصل إلى صيغة لإعداد قهوة إسبريسو مثالية

(د ب أ)

زعمت مجموعة من الأكاديميين من أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة أنهم توصلوا على الصيغة الرياضية لإعداد قهوة "إسبريسو" جيدة على الدوام.

وكتب الباحثون في دراسة بمجلة "ماتر" الأكاديمية: "تعد الإسبريسو الأكثر تعقيدا من بين جميع أشكال القهوة، كما أن جودتها عرضة للتذبذب".

وتوصي الدراسة بتقليل كمية البن المستخدمة في كل جرعة من 20 إلى 15 جراما، واستخدام كمية أقل من البن الناعمة لضمان تماسك المشروب.

وقال الباحث الرئيسي كريستوفر هيندون في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن طحن حبوب البن لتصير ناعمة للغاية... يزيد من احتمال وجود اختلافات في النكهات بين جرعتين يبدو عليها التطابق".

وأضاف: "نقدم طريقة لتقليل هذا الاختلاف إلى الحد الأدنى عن طريق تغيير إعدادات الطحن، واستخدام كمية أقل قليلا من البن، وتغيير كمية الماء المستخدم لإعداد المشروب".

وأوضح هيندون، أستاذ الكيمياء بجامعة أوريجون الأمريكية، إن الهدف لم يكن "تحسين" مذاق الإسبريسو، بل التأكد من تماسك قوامها ومن إمكانية إعدادها بالطريقة الأكثر فعالية.