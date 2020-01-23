عباس يدعو ماكرون لدى لقائهما في رام الله للاعتراف بدولة فلسطين

(د ب أ)

حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على الاعتراف بدولة فلسطين لـ "إنقاذ حل الدولتين".

وقال عباس لدى استقباله ماكرون في رام الله: "نتطلع لاعتراف دول أوروبا التي تؤمن بحل الدولتين، واعتراف فرنسا بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن ذلك "كمخرج حقيقي لإنقاذ حل الدولتين المدعوم فرنسيا وأوروبيا، ويعطي الأمل للشعب الفلسطيني بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار".

ومن جهته، جدد ماكرون وفق الوكالة الفلسطينية تأكيده على موقف فرنسا الداعم للعملية السياسية، وفق حل الدولتين للوصول إلى السلام في المنطقة.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى استمرار بلاده في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده، وتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عباس عن شكره للرئيس الفرنسي على مواقف بلاده الداعمة لإحلال السلام وفق حل الدولتين، وقرارات الشرعية والقانون الدولي.

وأكد على "أهمية الدور الفرنسي والأوروبي لإنقاذ العملية السياسية من المأزق الذي وصلت إليه جراء التعنت الإسرائيلي، خاصة بعد مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة لصالح الاحتلال، ما أفقدها دورها كوسيط وحيد للعملية السياسية".

وفي الشأن الفلسطيني، أكد عباس جديته في السعي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها داخل مدينة القدس المحتلة، داعيا لدور فرنسي وأوروبي ضاغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بمشاركة الفلسطينيين في القدس في هذه الانتخابات "التي نأمل أن تجرى في أقرب وقت ممكن".

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت في تشرين ثان/نوفمبر من إسرائيل السماح بأن تشمل الانتخابات العامة شرق القدس فيما لم ترد إسرائيل على ذلك حتى الآن.