مقتل قائد عسكري وحارسه الشخصي إثر انفجار قنبلة شمال أفغانستان

أعلن مسؤولون في أفغانستان، مقتل قائد عسكري وحارسه الشخصي إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب طريق شمال البلاد. ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس، أن الانفجار الذي وقع بإقليم (فارياب) الشمالي أسفر أيضًا عن إصابة اثنين من الحراس الشخصيين لقائد الكتيبة بالجيش الأفغاني الكابتن موهيب شاه الذي لقي مصرعه.

وقال المتحدث العسكري في شمال أفغانستان محمد حنيف رضائي: "إن قائد الكتيبة كان مسافرًا إلى منطقة (خواجا سبوزبوش) المضطربة عندما اصطدمت السيارة التي كانت تقله بقنبلة على جانب الطريق مما أسفر عن مصرعه هو وحارسه الشخصي".