كوريا الجنوبية تعلق رحلاتها الجوية لمدينة ووهان بنهاية الشهر الجاري

أعلنت الخطوط الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها الجوية لمدينة ووهان الصينية - التي يتفشى بها فيروس كورونا - بنهاية الشهر الجاري.

وقالت متحدثة باسم شركة كوريا للطيران - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "سنبلغ عملاءنا بشأن خطط تعليق (الرحلات الجوية) وسنتخذ قرارا بشأن رحلات الطيران المستقبلية (لمطار ووهان) وفقا لخطط السلطات الصينية".

وتأتي هذه الخطوة بعدما قررت السلطات الصينية عدم السماح لمعظم رحلات الطيران الخارجة والوافدة على الطرق المحلية والدولية بدخول المطار الصيني اعتبارا من غد الجمعة.

وبحسب (يونهاب)، تنطلق أسبوعيا أربع رحلات جوية تابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية من مطار إنتشون إلى مطار ووهان الدولي.

وكانت كوريا الجنوبية قد أصدرت اليوم تحذيرا من السفر إلى مدينة ووهان بعدما أكدت الأخيرة أول حالة إصابة بفيروس كورونا على أرضها الاثنين الماضي.