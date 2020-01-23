يوروبول تعتقل 23 مشتبه بهم في تهريب مهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم الخميس، اعتقال 23 مشتبه بهم في كونهم أعضاء بشبكة إجرامية هربت نحو 10 آلاف مهاجر من فرنسا إلى بريطانيا.

وقالت يوروبول - في بيان رسمي حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن هذه الشبكة جنت أرباح تقدر بـ 70 مليون يورو من خلال تنظيم رحلات غير شرعية لتهريب مهاجرين من أفغانستان وسوريا والعراق وإيران.

وأضاف البيان أن الشبكة تهرب اللاجئين من خلال المناطق الواقعة حول مدينتي (لي مان) و (بويتييرس) الواقعتين في غرب فرنسا؛ حيث تخبئ اللاجئين داخل ثلاجات الشاحنات التي تعبر بحر المانش على متن عبارة أو عبر عبورهم نفق المانش، مما يؤدي إلى تعرض حياتهم للخطر.

وأشارت يوروبول إلى أن مشتبه به في هولندا يقوم بتجميع النقود من اللاجئين من خلال نظام بنكي سري.

يذكر أن عملية الاعتقال تأتي في إطار حماية حياة المهاجرين، وذلك بعد مقتل 39 فيتناميًا داخل ثلاجة شاحنة أثناء تهريبهم إلى بريطانيا في أكتوبر. الماضي.