مركز طلعت حرب الثقافي يحتضن أنشطة متنوعة خلال إجازة نصف العام

ينظم مركز طلعت حرب الثقافي، مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية بمناسبة بدء إجازة نصف العام، في الفترة من الأحد 26 وحتى الجمعة 31 يناير الجاري.



وتبدأ فعاليات الأنشطة يوميا في تمام الساعة الواحدة ظهراَ، وتتضمن إقامة ورش فنية في مجالات مختلفة، ومنها الرسم، والأشغال الفنية، والطباعة، والأشغال الجلدية، بالإضافة إلى تقديم ورشة لتبسيط علوم الكيمياء للأطفال من سن 7 وحتى 12 سنة، وعروض فنية للأراجوز وخيال الظل تقدمها فرقة «ومضة».



كما يقدم المركز ندوة بعنوان "كيف تختار صديقاَ" لكاتبة الأطفال نجلاء علام، بجانب عروض العرائس وفقرات الساحر مع الساحر نبيل بركات.