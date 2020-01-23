"نعم حاولت قتل زوجتي ووالديها وشقيقها حتى أتخلص من حياتي الزوجية.. توسلت إليها للعودة إلى بيت الزوجية وتعهدت بأن أعيد النظر فى أخطائي حتى أعيش معها، وطلبت منها أن تتنازل عن طلباتها المستمرة والعودة إلى البيت إلا أنها تطاولت علي ولعنت العشرة الطيبة بيننا ولم تتذكر الأيام الجميلة التي قضيناها سويا.. لم أتحمل لسانها السليط فأسرعت إلى المطبخ، وطعنتها عدة طعنات، وعندما تدخل والدها وأسرتها طعنتهم أيضًا دون أن أدري ماذا أفعل".. وانخرط المتهم في بكاء هستيري أثناء اعترافاته أمام نيابة العمرانية التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم الطالبية، يفيد بإصابة 4 أشخاص بجروح طعنية، نتيجة الاعتداء عليهم بسلاح أبيض، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن سائق طعن زوجته ووالديها وشقيقها؛ نتيجة خلافات أسرية بينهم، ورفض الزوجة العودة لمسكن زوجها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة.

وقال المتهم فى اعترافاته: أنا رجل عصبي وزوجتي "ست باردة" وعايشة في واد تاني خالص.. لا تعرف الظروف ولا يعني إيه راجل يوم يشتغل ويوم لا يجد عملًا ولا تتحمل أي مسؤولية وكل طلباتها استفزازية، ورغم ذلك تحملتها كثيرا لأنني أحبها من كل قلبي، ولكنها تمردت على الحب ودائما تختلق المشاكل وتذهب إلى شقيقها تستنجد به وتغضب بالأسابيع وتعود إلى بيت الزوجية بعد (محايلة) مني واستجداءها ولكن هذه المرة لم أجد أي تعاطف للعودة إلى المنزل، ووجدت اعتراضا قويا يميل إلى الانفصال وإنهاء الحياة الزوجية بسهولة.

وأضاف المتهم في اعترافاته: "تذكرت مصير حياتي بعد الانفصال ومصيرها أيضًا وتهديدها بالزواج من رجل آخر غيري، وعندما رفضت طلباتها بالانفصال قررت الخروج من بيت شقيقها لإعطائها وأسرتها مهلة حتى أعود مرة أخرى؛ يمكن أن تتراجع وتعود معي لنعيش سويًا ونتخطى مصاعب الحياة إلا أنها رفضت أيضا".

وواصل المتهم أقواله أمام النيابة: "تركت زوجتي 40 يومًا عند شقيقها، وأرسلت لها مصاريفها وانتظرت أن تعيد النظر فى رفضها العودة لبيت الزوجية وأن تحاول إعادة حساباتها مرة أخرى إلا أنها رفضت الرد على تليفونيا وفى أحيان كثيرة كانت تغلق هاتفها حتى لا يمكننى ان اتحدث معها".

وقال المتهم أمام النيابة: "انتظرت 12 يومًا أعيش في حيرة من أمر زوجتي دون أن أتمكن من الحديث معها تليفونيًا أو أطفالي فجن جنوني.. لم أجد مبادرة من أسرتها بإعادة كيان البيت، وعودتها إلى عش الزوجية بل وجدت مناصرة منهم للتفريق بيننا وبث الكراهية فى حقي".

وأضاف المتهم: "في يوم الجريمة.. ذهبت إلى منزل شقيق زوجتي، وطلبت منه إعادة زوجتي، واعتذرت لهم حتى تنتهي الأمور، لكني فوجئت بموجة من الغضب والعصيان والرفض القاطع للعودة، كما وضعوا شروطًا مجحفة لعرقلة الصلح بيني وبينها، والحديث عن أشياء كثيرة ومتفرعة، ولم أجد بادرة أمل في عودة زوجتي ووصل الأمر إلى التراشق بألفاظ نابية ضدي، وأمام الجيران دون أن يقف أحدًا من عائلتها لمنع المهزلة التي وجدتها في اللقاء أو حتى تهدئه الأمور بدلًا من اشتعالها".

وأضاف المتهم: "لم أتمكن من السيطرة على غضبي وإهانتي، فأسرعت إلى المطبخ، وأمسكت السكين وطعنت زوجتي حتى اتخلص منها ومن حياتي البائسة معها، ومنعها من مخططها بالانفصال، وعندما تدخل والديها طعنتهم أيضًا دون أن أدري، وكنت وقتها في حالة هيستيرية غريبة، فهربت وتركت السكين إلا أن رجال المباحث قبضوا علي.. أنا نادم على ارتكاب جريمتي وأتمنى أن تسامحني زوجتي وأطفالي على جريمتي".

فيما قالت الزوجة المجني عليها في تحقيقات النيابة إن زوجي عاطل لا يعمل، ولا يحاول في أي مرة أن يسعى للعمل ويريد مني الخروج إلى العمل، وأنفق على البيت، والكارثة أنه يتناول العقاقير المخدرة، وهذه المخدرات حولت بيتنا إلى جحيم، فقد تزوجته وهو يعمل ويدر دخلًا جيدًا، وكانت حياتنا هانئة حتى اتجه إلى أصدقاء السوء، وتدهور حالنا".

وأضافت: "قررت الابتعاد عنه، إلا إنه رفض وطالبني بالعودة إلى المنزل مرة أخرى، دون أن يبادر بالالتحاق بعمل ما كما كان، وطلبت منه التعهد بعدم تناول المخدرات، فأمسك السكين وحاول قتلي بصورة غريبة مدعيًا بأنه حر في حياته، ومن هنا بدأت الجريمة، واعتدى عليّ وأسرتي بالسكين بوحشية دون رحمة أو إنسانية".

وبسؤال الاطفال، أيدوا ما جاء في أقوال والدتهم، وقررت النيابة تجديد حبس المتهم 15 يومًا، على ذمة التحقيقات.