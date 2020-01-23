باكستان تجري بنجاح تدريبات إطلاق صاروخ باليستي «سطح سطح»

أجرت باكستان اليوم الخميس تدريبا ناجحا لاطلاق الصاروخ الباليستي "غزنوي" سطح /سطح ، وفق بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية.



ووفقا للبيان ، تم تنفيذ هذا الإطلاق كجزء من تدريب قيادة القوات الاستراتيجية للجيش الذي "يهدف إلى التدريب على إجراءات الاستعداد للعمليات ليلا ونهارا"،بحسب موقع"دون"الإخباري الباكستاني.



وحسب الجناح الإعلامي للجيش ، فإن الصاروخ غزنوي قادر على إيصال أنواع متعددة من الرؤوس الحربية لمدى يصل إلى 290 كم.



فينوفمبر 2019 ، أجرت باكستان بإجراء تدريب ناجح للصاروخ الباليستي شاهين-ا.



ويأتي اختبار الصاروخ وسط توترات بين باكستان والهند، المسلحتين بأسلحة نووية، وذلك على خلفية نزاع حول كشمير، الذي خاضت الدولتان حربين داميتين بسببه. وقد أعلنت الهند مؤخراً إلغاء الحكم الذاتي للشطر الهندي من كشمير، فيما وصفت باكستان هذه الخطوة بأنها «غير شرعية نظراً إلى أن الإقليم معترف به دولياً كأرض متنازع عليها».