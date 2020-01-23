بوتين: الحرب العالمية الثانية مازالت تستخدم لتأجيج الخصومات السياسية

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة اليوم الخميس أمام منتدى الهولوكوست العالمي في إسرائيل عن الآراء الخاصة بالحرب العالمية الثانية التي مازالت تستخدم لتأجيج خصومات سياسية حديثة.

ويبدو أن بيان للاتحاد الأوروبي صدر العام الماضي قد حمل الاتحاد السوفيتي السابق وألمانيا النازية السابقة، مسؤولية اندلاع الحرب، قائلا إن اتفاق مولوتوف-ريبنتروب الألماني-السوفيتي أدى إلى عمليات غزو في أوروبا الشرقية. وأدانت روسيا هذا البيان مرارا.

وقال بوتين أمام المنتدى الذي حضره العديد من زعماء العالم: "للأسف ذكرى هذه الحرب ودروسها وعواقبها تصبح بشكل متزايد مادة للتنافس السياسي".

ودعا بوتين إلى تعزيز التعاون بين القوى العالمية لحل القضايا العالمية المهمة، واقترح في هذا الشأن عقد اجتماع لقادة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة فرنسا وبريطانيا.