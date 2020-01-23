جابر طايع: أكثر من ملياري جنيه لإعمار وصيانة المساجد

قال الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف، إن «عدد المساجد على مستوى الجمهورية 100 ألف مسجد، ويعتلي منابرها 100 ألف خطيب في صلاة الجمعة».



وأوضح «طايع»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أحلام مواطن»، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، المذاع على فضائية «المحور»، أن الوزارة أجرت أعمال إعمار وصيانة كبيرة لجميع مساجد الجمهورية في فترة وجيزة، وإنفاق ما يقرب من 2.8 مليار جنيه على الصيانة والترميم، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لم تحدث من قبل داخل الوزارة في تطوير وإعمار المساجد والجوامع.



وأكد أن الوزارة تضع أيديها في أيدي جميع مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال وأهل الخير، والجمعيات، لصيانة وتطوير وإعمار المساجد على مستوى الجمهورية.