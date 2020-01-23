دراسة: شرب القهوة يساعد على فقدان الوزن وإنقاص الدهون

قد تكون حاجتك لشرب كوب من القهوة كل صباح له فائدة أكبر من مجرد المساعدة على الاستيقاظ، فوفقا لدراسة جديدة أجرتها كلية الصحة العامة بجامعة هارفرد الأمريكية، فإن شرب فنجان من القهوة كل يوم يساعد على إنقاص الوزن، وذلك وفقاً لموقع (Medicaldaily).

وكان ذلك بالصدفة ففي البداية كان العلماء يبحثون عن ما إذا كانت القهوة تقلل من خطر مقاومة الأنسولين الذي يؤدي إلى مرض السكر أم لا، وبالمصادفة توصلوا إلى نتيجة جديدة غير متوقعة وهي أن شرب القهوة بانتظام يساعد على فقدان الوزن الزائد.

واعتمدت الدراسة الجديدة التي أجريت في سنغافورة على تتبع 126 رجلا وامرأة ممن يعانون من زيادة في الوزن خلال فترة بلغت 24 أسبوعا، وتم تقسيم المشاركين الذين ينتمون إلى عرقيات صينية وماليزية وآسيوية هندية إلى مجموعتين.

وطُلِب من النصف الأول أن يشربوا 4 فناجين من القهوة بشكل عشوائي، أما النصف الآخر فقد شربوا مشروب له مذاق القهوة، ولكن لا يحتوى في مكوناته على قهوة أو كافيين.

وتوصلوا في النتائج أنه على الرغم من أن القهوة لم تستطع منع المشاركين من الإصابة بمرض السكر، إلا أنهم وجدوا أن أولئك الذين شربوا 4 أكواب من القهوة قد نقص وزنهم بنسبة 4 %من إجمالي الدهون الموجودة في الجسم.

وقال ديريك جونسون ألبرت، مؤلف الدراسة، وزميل ما بعد الدكتوراه في قسم التغذية في جامعة هارفرد،: "لقد فوجئنا حقًا بفقدان الوزن الملحوظ الذي كان ناتجًا بشكل خاص عن فقدان حجم الدهون بين من شربوا القهوة".

وأكد ألبرت "هذا النقص في حجم الدهون من غير المرجح أن يكون بسبب التغيرات في نمط الحياة، أي النظام الغذائي والنشاط البدني".

ومع ذلك فقد حذر ألبرت من أن "أي قرار بشرب 4 أكواب من القهوة يوميا لمن لا يشربون القهوة في العادة أثناء حميتهم الغذائية، يجب أن يدرج بعناية مع غيرها من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والأدوية التي يتم استهلاكها حاليًا".