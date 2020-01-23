الداخلية السعودية: مقتل رجل شرطة على يد مطلوب أمني أثناء محاولة اعتقاله

أعلن مصدر أمنى سعودي اليوم الخميس، أن أحد المطلوبين أمنيا، وهو سعودي الجنسية، قتل رجل شرطة في منطقة عسير جنوب غربي المملكة خلال محاولة لإلقاء القبض عليه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير القول: "في إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، فقد تمكنت إحدى فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محائل أمس، من رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح".

وأضاف المتحدث: "عند شروع رجال الأمن في القبض على المطلوب، بادر بمقاومتهم بسلاح أبيض، وتم لاحقا محاصرته والسيطرة عليه والقبض عليه، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه".

وأوضح المتحدث أنه "نتج عن ذلك تعرض أحد رجال الأمن لإصابة، واستشهاده أثناء نقله إلى المستشفى".