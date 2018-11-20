أمير مرتضى: قناة الزمالك ستساعد اللاعبين على التركيز في الملعب

يرى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك أن قناة ناديه الفضائية ستمنح لاعبي الفريق الأول الاستقرار في الملعب.

وقال أمير في تصريحاته خلال افتتاح القناة: "قناة الزمالك ستساعد اللاعبين على التركيز في الملعب في الفترة المقبلة، وسترد بدلًا منهم على الشائعات".

وتابع: "اللاعبون شعروا بالضجر في الفترة الأخيرة بسبب الشائعات المكثفة حولهم، البعض اتهم بالهروب أو الرحيل عن النادي دون أي أساس من الصحة".

وأوضح: "الآن يمتلك النادي واجهة إعلامية ستتصدى للشائعات وترد بالنيابة عن اللاعبين، كما أنها ستمنحهم فرصة الرد، ما يجعل تركيزهم في الملعب فقط".

وواصل: "نستعد لكل المباريات بشكل طبيعي حتى مباراة المصري التي تم تأجيلها وأيضا مواجهة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي".

وأكمل: "نحن لدينا جدول مباريات نستعد من خلاله لكل المباريات ومنهم الترجي، وقرار المجلس في النهاية يأتي بعد التشاور والمباحثات في أي أمر".

واختتم: "هناك قرار في القريب العاجل سوف يصدر من جانب المجلس بخصوص المباراة وسوف يكون بالتأكيد في صالح الفريق خاصة وأن الجميع يعمل على مصلحة الزمالك وليس ضده".