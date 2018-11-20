 أمير مرتضى: قناة الزمالك ستساعد اللاعبين على التركيز في الملعب - بوابة الشروق
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أمير مرتضى: قناة الزمالك ستساعد اللاعبين على التركيز في الملعب

إبراهيم سعيد
نشر فى : الخميس 23 يناير 2020 - 2:14 ص | آخر تحديث : الخميس 23 يناير 2020 - 2:42 ص

يرى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك أن قناة ناديه الفضائية ستمنح لاعبي الفريق الأول الاستقرار في الملعب.

وقال أمير في تصريحاته خلال افتتاح القناة: "قناة الزمالك ستساعد اللاعبين على التركيز في الملعب في الفترة المقبلة، وسترد بدلًا منهم على الشائعات".

وتابع: "اللاعبون شعروا بالضجر في الفترة الأخيرة بسبب الشائعات المكثفة حولهم، البعض اتهم بالهروب أو الرحيل عن النادي دون أي أساس من الصحة".

وأوضح: "الآن يمتلك النادي واجهة إعلامية ستتصدى للشائعات وترد بالنيابة عن اللاعبين، كما أنها ستمنحهم فرصة الرد، ما يجعل تركيزهم في الملعب فقط".

وواصل: "نستعد لكل المباريات بشكل طبيعي حتى مباراة المصري التي تم تأجيلها وأيضا مواجهة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي".

وأكمل: "نحن لدينا جدول مباريات نستعد من خلاله لكل المباريات ومنهم الترجي، وقرار المجلس في النهاية يأتي بعد التشاور والمباحثات في أي أمر".

واختتم: "هناك قرار في القريب العاجل سوف يصدر من جانب المجلس بخصوص المباراة وسوف يكون بالتأكيد في صالح الفريق خاصة وأن الجميع يعمل على مصلحة الزمالك وليس ضده".


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