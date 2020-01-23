تراجع المؤشر الرئيسي لنشاط الاقتصاد الياباني بأكثر من التقديرات

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أظهر تقرير اقتصادي صدر اليوم الخميس عن مكتب الحكومة اليابانية تراجع المؤشر الرئيسي لنشاط الاقتصاد الياباني خلال نوفمبر الماضي بأكثر من التقديرات الأولية.

وبحسب التقرير الصادر اليوم فإن المؤشر الذي يقيس النشاط الاقتصادي المستقبلي تراجع خلال نوفمبر الماضي إلى 8ر90 نقطة مقابل 6ر91 نقطة في أكتوبر الماضي.

كانت التقديرات الأولية تشير إلى تراجع المؤشر إلى 9ر90 نقطة.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الراهن إلى 7ر94 نقطة خلال نوفمبر الماضي مقابل 3ر95 نقطة خلال الشهر السابق. كانت القراءة الأولية للمؤشر خلال نوفمبر الماضي تشير إلى 1ر95 نقطة.

وارتفع "مؤشر التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 4ر104 نقطة خلال نوفمبر الماضي مقابل 8ر103 نقطة خلال الشهر السابق.

كانت التقديرات الأولية تشير إلى 2ر104 نقطة.