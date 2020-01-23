كندا: مقتل وفقدان 6 سائحين ومرشدهم إثر انشقاق جليدي بمقاطعة «كيبيك»

أعلنت الشرطة الكندية مقتل مرشد كندي وفقدان 5 سائحين فرنسيين؛ إثر انقلاب زحافة جليد كانوا عليها في مياه مجمدة في (سانت ميشيل دي سانتس) بمقاطعة (كيبيك) شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة هوغيز بوليو - حسبما ذكرت شبكة (فرانس 24) اليوم الخميس - : "إن السائحين كانوا بالقرب من نهر تابع لبحيرة (سان جان)، حيث كانوا خارج المنطقة الآمنة الموافق عليها لركوب زحافات الجليد داخلها".

وأضاف أن 9 أشخاص من بينهم المرشد كانوا في رحلة حينما انشق الجليد تحتهم مساء الثلاثاء الماضي، وتم نقل المرشد الذي انتشل من المياه على يد قوات الطوارئ إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أمس، مشيرًا إلى أنه تم إنقاذ سائح ثالث.

وأشار إلى أن اثنين من السائحين الناجين حذرا المشاركين في الرحلة من التزحلق في هذه المنطقة، منوهًا بأن الجليد سميك فوق بحيرة (سان جان)، إلا أنه يقل سمكه عند مداخل نهر (ساجويني).

يُذكر أنه تم حجز الناجين في مستشفى ببلدة (ألما) القريبة من موقع الحادث؛ حيث يعانون من إصابات طفيفة وانخفاض حرارة جسمهم.