 الإدارة الأمريكية: لم يتم وضع مهلة نهائية للتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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الإدارة الأمريكية: لم يتم وضع مهلة نهائية للتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

دافوس (سويسرا) - د ب أ
نشر فى : الخميس 23 يناير 2020 - 3:10 م | آخر تحديث : الخميس 23 يناير 2020 - 3:10 م

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب بالتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قريبا، ولكنه لم يضع مهلة لإبرام هذا الاتفاق.

وأوضح في مؤتمر صحفي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "لقد اتخذ قرارا مفاداه أنه طالما كانت المفاوضات تجدي نفعا، سوف يستمر في التفاوض".

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين "نحن لا نضع مواعيد تعسفية".

مع ذلك، كرر الوزيران تحذير ترامب بأن واشنطن سوف تفرض رسوما على واردات السيارات الأوروبية في حال عدم التوصل لاتفاق.

وأكد منوشين أن أمريكا تسعى للتوصل لاتفاق تجاري هذا العام مع بريطانيا، التي من المقرر أن تخرج من الاتحاد الأوروبي.

وقال روس إن المفاوضات مع لندن سوف تكون أسهل من المباحثات مع بروكسل، مشيرا إلى أوجه التشابه بين الاقتصادين البريطاني والأمريكي والعلاقات الوثيقة بين خدماتهما المالية.


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