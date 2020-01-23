بريطانيا: نحن على اتصال وثيق بعدد من الدول لمتابعة أوضاع تفشي فيروس كورونا الجديد

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة على اتصال وثيق بعدد من الدول من بينها الصين لمتابعة أوضاع تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ذكرت النبأ شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت وزيرة الأعمال البريطانية أندريا ليدسوم قد قالت، في وقت سابق، إن تفشي فيروس كورونا يعد مصدر قلق كبير بالنسبة للعالم، مضيفة أنه يتم حاليا الكشف على المسافرين على متن جميع الرحلات القادمة من مدينة "ووهان" الصينية إلى المملكة المتحدة.

يُذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).