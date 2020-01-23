أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أن فريقه جاهز للفوز على مازيمبي وحسم الصعود للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ستاد "السلام" غدً الجمعة، مباراة الزمالك وبطل الكونغو، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال كاتريرون خلال وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة مساء اليوم الخميس:" مواجهة مازيمبي صعبة للغاية، خاصة وأننا تلقينا الخسارة أمامهم بالجولة الأولى بنتيجة 3 – 0، ولكننا تمكنا بعد ذلك في اقتناص 7 نقاط، طالبت اللاعبين بأهمية بذل أقصى ما لديهم في مباراة الغد لتحقيق الفوز والتأهل للدور الربع النهائي من البطولة".

وأضاف:" لا يمكن المقارنة بين المستوى الذي نقدمه حاليًا بالأداء الذي قدمناه في المواجهة الأولى أمام مازيمبي وذلك لأنني توليت المهمة الفنية للفريق بعد تلك الخسارة الصعبة، الفريق في هذا الوقت كان يقدم نتائج سلبية محليًا وافريقيًا، ولكن بعد ذلك نجحنا في إعادة ترتيب الأوراق والعودة مرة أخرى للمنافسة على بطاقتي الصعود من المجموعة".

وعن مواجهة فريقه السابق.. قال كارتيرون:" خضت فترة طيبة مع مازيمبي، وكنت أخر مدرب يتوج معهم بلقب دوري أبطال إفريقيا، هناك لاعبين متواجدين بصفوف الفريق الحالي تدربوا تحت قيادتي من هذا الجيل منهم الصغير والكبير، أنتظر مواجهتهم بفارغ الصبر".

وتابع كارتيرون بأن لاعبي الزمالك جاهزون لمواجهة مازيمبي، مشيرا إلى أنه حاول في الأيام الماضية معالجة مشكلة الارهاق لدى اللاعبين.

وعن وجود مهاجم وحيد في قائمة الزمالك غدا، أشار كارتيرون إلى أنه على الورق يوجد مهاجم واحد وهو مصطفي محمد، لكن هناك في الملعب العديد من اللاعبين الذين يملكون النزاعة الهجومية مثل شيكابالا وأشرف بن شرقي.

وبالنسبة لأزمة الجبهة اليمني أكد كارتيرون أنه ليست هناك أزمة رغم رحيل حمدي النقاز، ولكن يتواجد حازم إمام، وفي حالة غيابه هناك بدائل مثل محمد عبد الغني الذي شارك سابقا في هذا المركز.