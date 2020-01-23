«كايرو شو» تعلن عن قرب انتهاء تجهيزات الاستعداد لعرض مسرحية «علاء الدين»

أعلنت إدارة مسرح «كايرو شو» عن قرب الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية الخاصة بمسرحية «علاء الدين» من بطولة الفنان أحمد عز، تمهيدًا لإنطلاق أولى عروضها الجماهيرية بمصر، حيث سيتم خلال أيام فتح باب حجز التذاكر للجماهير، وذلك بعد عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية قبل أسابيع.



وأشار مصدر مسؤول بـ«كايرو شو» إلى أن «علاء الدين» ستعرض على مسرح «موفنبيك» بمدينة السادس من أكتوبر ، لافتا إلى أن الأسابيع الماضية شهدت بروفات مكثفة بقيادة مخرج العمل مجدي الهواري والشريك المؤسس لـ«كايرو شو»، وهي البروڤات التي إنضم إليها أحمد عز فور عودته من رحلة عمل بالخارج حيث استكمل تصوير فيلم جديد له.



مسرحية «علاء الدين» من إخراج مجدي الهواري، وبطولة أحمد عز، وتارا عماد، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، ومحمد جمعة.