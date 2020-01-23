دبلوماسي أمريكي: لا تغيير في عدد قواتنا في الكويت

أكد نائب السفير الأمريكي لدى الكويت لاري ميموت، عدم وجود أي تغيير في عدد القوات الأمريكية في الكويت، مشددا في الوقت نفسه على التزام واشنطن بأمن واستقرار الكويت.

وقال ميموت – في تصريح صحفي، اليوم الخميس –: "لا يوجد أي تغيير أساسي في عدد القوات الأمريكية في الكويت، وقواتنا في حال تحرك متواصل، وفي أحيان كثيرة ترسل قوات إلى الكويت، كما يتم تغييرها تقريبًا كل سنة، فمجموعة تأتي وأخرى ترحل".

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية في الكويت تتمركز في معسكر (عريفجان)، وهو قاعدة عسكرية أمريكية يزيد عدد جنودها على نحو 9 آلاف جندي، بالإضافة إلى بعض التواجد العسكري البريطاني والروماني والبولندي.