 تزايد أعداد الألمان العاملين بأجور منخفضة لعدم حصولهم على شهادة مهنية - بوابة الشروق
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تزايد أعداد الألمان العاملين بأجور منخفضة لعدم حصولهم على شهادة مهنية

د ب أ
نشر فى : الخميس 23 يناير 2020 - 11:00 ص | آخر تحديث : الخميس 23 يناير 2020 - 11:00 ص

تزايدت أعداد الألمان الذين يعملون بأجر منخفض بسبب عدم الحصول على شهادة مهنية، وذلك حسبما أكدت الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، اليوم الخميس، مستندة إلى بيانات وكالة العمل الألمانية.

وحسب البيانات فإن 40.4 % من إجمالي العاملين بدوام كامل، بدون مؤهل مهني، ويبلغ عددهم 1.67 مليون عامل، يحققون دخلا ضمن المستوى المنخفض للأجور، أي أقل من ثلثي الدخل المتوسط.

وقال الحزب إن أحدث بيانات بهذا الشأن تعود إلى أواخر عام 2018.

وقبل 4 أعوام كانت نسبة العاملين بأجور منخفضة تبلغ 35.3 % من إجمالي 1.43 مليون بدون مؤهل مهني.

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